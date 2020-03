Włochy: Minister oświaty: szkoły zamknięte będą dłużej niż do 3 kwietnia

Włoska minister oświaty Lucia Azzolina wyraziła w piątek przekonanie, że z powodu koronawirusa szkoły pozostaną zamknięte dłużej niż do 3 kwietnia. Do tego terminu nauka w szkołach została zawieszona na początku marca. Jej zdaniem zdalne nauczanie funkcjonuje.

W wywiadzie telewizyjnym szefowa resortu oświaty oświadczyła: "Na pewno dojdzie do przedłużenia terminu 3 kwietnia". Nie podała żadnej możliwej daty otwarcia szkół.

"Celem jest to, by uczniowie wrócili do szkół, gdy będzie absolutna pewność i absolutne bezpieczeństwo; zdrowie jest priorytetowe" - dodała minister.

Azzolina zaznaczyła, że lekcje, prowadzone obecnie w systemie zdalnym, nie zostaną przedłużone do lipca. "Bo to by znaczyło, że nauczyciele teraz nie pracują, a tak nie jest" - podkreśliła.

"Jeśli nauczanie zdalne funkcjonuje tak, jak obecnie, nie ma żadnego powodu, by kontynuować je do lipca, sierpnia" - zapewniła minister.