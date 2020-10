Włochy: Minister szkolnictwa wyższego: mieszany system działa

Na uczelniach we Włoszech ryzyko zakażenia koronawirusem jest minimalne, mieszany system nauczania działa - zapewnił w piątek minister szkolnictwa wyższego i badan naukowych Gaetano Manfredi. Podkreślił, że problemem są warunki dojazdu na uniwersytety.

Odnosząc się do trybu nauczania na uczelniach we Włoszech, będącego połączeniem zdalnego i tradycyjnego w budynkach, szef resortu oświadczył: "We wrześniu uruchomiliśmy mieszany system, świadomi tego, że staniemy w obliczu ekspansywnej fazy wirusa i tak też się stało".

"Uczelnie zostały otwarte, proponując naukę zdalną i część zajęć w salach, przede wszystkim dla studentów pierwszego roku" - wyjaśnił Manfredi w wystąpieniu w Rzymie.

"System ten działa. W salach zakażenia zostały zredukowane do minimum, ale jest problem z transportem" - zauważył minister, nawiązując do tłoku w środkach komunikacji w kraju.

"Nie mamy ognisk zakażeń w aulach. Jest problem z tym, co dzieje się wokół uniwersytetów" - zauważył.

Zdaniem ministra szkolnictwa wyższego konieczne będą dalsze zmiany w programach zajęć, w tym zamknięcie niektórych wykładów i ćwiczeń w tradycyjnej formie. Inne zajęcia w salach, dodał, będą kontynuowane.

Z Rzymu Sylwia Wysocka