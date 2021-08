Włochy: Minister turystyki proponuje zmiany zasad stosowania przepustek Covid-19

Pięć reguł w celu "uratowania sezonu turystycznego" we Włoszech przedstawił w środę minister turystyki Massimo Garavaglia. Propozycje te są jego odpowiedzią na wchodzące w piątek przepisy rządu o obowiązku okazywania przepustek Covid-19 w wielu miejscach.

Na mocy rozporządzenia rządu Mario Draghiego tzw. Green Pass będzie konieczny przy wstępie do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, teatrów, kin i innych placówek kultury, do siłowni i na basen, do parków rozrywki i na imprezy sportowe oraz targowe.

Wymóg ten wchodzi w życie w pełni sezonu turystycznego.

Wywodzący się z ugrupowania Liga minister Garavaglia zaproponował zmiany zasad stosowania przepustek Covid-19. Przedstawione przez jego ugrupowanie reguły to: zwolnienie niepełnoletnich z obowiązku posiadania przepustki i jej zniesienie na targach i festynach pod gołym niebem, a także w punktach usługowych wewnątrz hoteli, wprowadzenie autocertyfikatów wypełnianych przez klientów barów i restauracji. Ponadto Liga postuluje, by nie wprowadzać żadnych ograniczeń w środkach transportu.

"To kroki pod znakiem zdrowego rozsądku" - oświadczył minister turystyki.

Przeciwko obowiązkowi przepustek Covid-19 protestuje wielu restauratorów, którzy obawiają się spadku liczby klientów po bardzo trudnych miesiącach ograniczenia działalności z powodu zimowo-wiosennego lockdownu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka