Włochy: Minister zdrowia: aktywność fizyczna będzie przepisywana przez lekarzy

Aktywność fizyczna będzie przez lekarzy przepisywana razem z lekarstwami- zapowiedział w środę włoski minister zdrowia Orazio Schillaci. Ten prozdrowotny krok to element krajowego programu, przedstawionego w związku z obchodzonym 4 marca Światowym Dniem Otyłości.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Otyłość, przypomniano, jest we Włoszech co roku przyczyną śmierci 53 tysięcy osób.

Problemy związane z otyłością "to ważne wyzwanie, wymagające wspólnego podejścia, a kluczowe znaczenie ma prewencja i zachęcanie do zdrowego stylu życia, począwszy od właściwego odżywiania i przeciwdziałanie siedzącemu trybowi życia" - oświadczył szef resortu zapowiadając, że aktywność fizyczna nie będzie już ogólnikową rekomendacją, ale oficjalnym zaleceniem lekarskim.

Minister przypomniał, że we Włoszech problem otyłości dotyczy ponad 10 proc. ludności, a nadwagę ma jedna trzecia dzieci w wieku do 8 lat. To więcej, zaznaczył, niż wynosi średnia europejska.

Przedstawiony plan zapisywania aktywności ruchowej został przychylnie przyjęty przez lekarzy rodzinnych, ale nie jest on dla nich niczym nowym.

"To inicjatywa godna pochwały, ale my to robimy od 20 lat" - przyznał w mediach prezes włoskiego stowarzyszenia medycyny ogólnej i podstawowej opieki medycznej Claudio Cricelli.

Podkreślił: "My już mamy opracowane reguły przepisywania takiej aktywności według kryteriów wieku, płci, schorzeń".

"Takie pomysły uważa się za inicjatywy elit, ale dla nas to jest podstawowa terapia prewencyjna" - zaznaczył doktor Cricelli.

Z Rzymu Sylwia Wysocka