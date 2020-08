Włochy: Minister zdrowia apeluje do młodzieży o odpowiedzialność i ostrożność

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza zaapelował do młodzieży o odpowiedzialność i przestrzeganie norm bezpieczeństwa. "Młodzieży mówię: trzeba być bardziej uważnym, to wy jesteście głównym wehikułem zakażenia" - dodał w piątkowym wywiadzie dla "La Stampy".

"Chcę skierować apel do młodych ludzi. W tych dniach widzimy wszystko: dyskoteki, spotkania przy aperitifie, zatłoczone lokale nocne, skupiska wszelkiego rodzaju. Dziewczętom i chłopcom mówię - uważajcie" - wezwał minister zdrowia na łamach turyńskiej gazety.

Podkreślił: "Sytuacja jest poważna. Prawdą jest to, że Włochy są w tej fazie w lepszej sytuacji niż inne kraje, ale czystą iluzją jest myślenie, że podczas gdy w reszcie Europy zakażenia wzmagają na sile i już mówi się o drugiej fali, my możemy być spokojni i szczęśliwi w naszych granicach".

"Młodzież może nie wiedzieć, że dzisiaj średni wiek osoby zakażonej spadł poniżej 40 lat, podczas gdy zaledwie dwa miesiące temu było to 60-65 lat. A zatem oczywiste jest to, że młodzi ludzie są bardzo groźnym potencjalnym wehikułem zakażenia i to nawet nie dla siebie samych" - zaznaczył minister zdrowia.

Ostrzegł, że młodzi ludzie wracając do domu z nocnych imprez mogą potem zakazić swoich rodziców i dziadków.