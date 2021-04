Włochy: Minister zdrowia: do końca lata zaszczepimy tych, którzy zechcą

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza wyraził nadzieję, że do końca lata możliwe będzie zaszczepienie wszystkich osób w kraju, które tego zechcą. Przyznał, że nakaz kwarantanny dla przyjeżdżających i wracających do Włoch ma działać "odstraszająco".

W wywiadzie dla telewizji La7 we wtorek wieczorem Speranza powiedział: "Mam nadzieję, że do końca lata każdy Włoch, który zechce, będzie mógł otrzymać szczepionkę".

"Musimy pracować dzień i noc i dojdziemy do stopniowej poprawy" sytuacji - podkreślił.

Minister wyjaśnił zarazem: "Nie ma konkretnej daty ani magicznego momentu, kiedy znikną wszystkie restrykcje i będzie znów tak, jak wcześniej; to będzie proces stopniowy. Myślę, że do końca lata będziemy w stanie zapewnić szczepionkę wszystkim, a to pozwoli nam otworzyć całkowicie inną fazę".

Opinię tę szef resortu zdrowia wyraził w dniu, gdy liczba osób w kraju zaszczepionych dwiema dawkami przekroczyła 3,5 miliona. Łącznie zaszczepiono już 11,5 miliona.

Roberto Speranza stwierdził, że "nie jest to moment na podróże". "Także kwarantanna jest czynnikiem odstraszającym" - zauważył.

Do końca kwietnia obowiązuje nakaz 5-dniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających i wracających do Włoch z krajów UE, Wielkiej Brytanii i Izraela. W przypadku wszystkich pozostałych państw kwarantanna trwa 14 dni.

