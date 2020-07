Włochy: Minister zdrowia: druga fala epidemii jest możliwa

Druga fala koronawirusa we Włoszech jest możliwa - uważa minister zdrowia Roberto Speranza. W wywiadzie radiowym w czwartek podkreślił on, że Włosi w minionych miesiącach nauczyli się walczyć z wirusem, ale - jak dodał - potrzebna jest dalsza determinacja.

"Te trudne miesiące, po których obywatele potrafią walczyć z koronawirusem, nauczyły nas wielu rzeczy. Jedną z nich jest to, że trzeba być bardzo zdeterminowanym"- powiedział minister zdrowia.

Zaznaczył następnie: "Możemy spróbować zahamować drugą falę, jeśli będziemy potrafili być szybcy i zdecydowani w izolowaniu przypadków, identyfikowaniu ognisk (epidemii) i ich natychmiastowym ograniczaniu".

"To oczywiste - dodał Speranza - że nie możemy mieć pewności, co będzie we wrześniu i październiku. W niektórych krajach druga fala nadeszła. Przychodziła też podczas poprzednich epidemii".

"Nie jest ona pewna, ale musimy uznać ją za możliwą. A zatem musimy być gotowi" - stwierdził minister zdrowia.

Położył nacisk na to, że Włochy są obecnie znacznie "silniejsze" w obliczu epidemii niż były w lutym na jej początku. "Przede wszystkim dlatego, że lepiej znamy wroga, z którym mamy do czynienia" - dodał Speranza.

"Zdobyliśmy wiedzę na polu walki. Determinacja i prędkość to czynniki konieczne" - ocenił włoski minister zdrowia.