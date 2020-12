Włochy: Minister zdrowia: dystrybucja szczepionek scentralizowana, z udziałem wojska

We Włoszech dystrybucja szczepionek przeciwko koronawirusowi będzie scentralizowana i będą one bezpłatne dla wszystkich obywateli - ogłosił w środę minister zdrowia Roberto Speranza. Dodał, że w rozprowadzaniu preparatów uczestniczyć będzie wojsko.

Przedstawiając w Senacie plan szczepień, szef resortu zdrowia poinformował, że rozpoczną się one w styczniu.

Wyjaśnił, że kraj może mieć do dyspozycji 202 miliony dawek szczepionek, biorąc pod uwagę to, że potrzebne będą zapewne po dwie dla każdego.

Najpierw - zaznaczył - otrzymają je pracownicy służby zdrowia, rezydenci i personel domów opieki społecznej, osoby w zaawansowanym wieku. Następnie zaszczepieni zostaną pracownicy podstawowych służb w kraju, w tym sił porządkowych i oświaty.

Przewiduje się też masowe szczepienia na obszarach, gdzie pojawią się ogniska zakażeń.

Dystrybucja szczepionek według zapowiedzi ministra zdrowia odbywać się będzie z udziałem wojska.

W całej kampanii szczepień będzie uczestniczyć łącznie 20 tysięcy osób, w tym lekarze rodzinni.

Kulminacja szczepień ma nastąpić wiosną i latem - podał Roberto Speranza.

Jak stwierdził, celem rządu jest to, by doprowadzić do spłaszczenia krzywej zakażeń bez generalnego lockdownu. W jego ocenie wprowadzone ostatnio kroki pokazały, że to jest możliwe, a rezultaty są "zachęcające".

"Ale sytuacja jest poważna i nie może być lekceważona" - ocenił.

Minister wyraził zarazem nadzieję, że wkrótce dojdzie do obniżenia wskaźnika zakaźności poniżej 1, co oznaczałoby wygaszanie epidemii.

Speranza ostrzegł: "Jeśli obniżymy czujność , trzecia fala pandemii będzie za rogiem".

Mówiąc o okresie świąteczno-noworocznym, minister zdrowia stwierdził, że konieczne będzie ograniczenie podróży między regionami i gminami 25 i 26 grudnia oraz w Nowy Rok.

"Trzeba w największy możliwy sposób ograniczyć kontakty między osobami" - powiedział włoski minister zdrowia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka