Włochy: Minister zdrowia: mamy siłę, by pokonać falę zakażeń koronawirusem

Włochy mają siłę, by pokonać obecną falę zakażeń koronawirusem - zapewnił w piątek minister zdrowia Roberto Speranza. Przyznał, że sytuacja jest poważna.

Podczas wizyty w regionie Emilia-Romania szef resortu zdrowia oświadczył odnosząc się do wybuchu epidemii: "Między lutym, marcem i kwietniem Włochy pokazały, że są wielkim krajem; Włochy, a nie rząd".

"To musi być nasz nowy punkt wyjścia. Mamy siły i energię, by zmniejszyć krzywą zakażeń, która wywołuje niepokój" - dodał Speranza. Wyjaśnił, że władze poszczególnych regionów, gdy jest to konieczne, mogą wprowadzić bardziej restrykcyjne kroki.

"Sytuacja jest poważna, ludziom trzeba zawsze mówić prawdę. W związku z tą sytuacją pracujemy nad odpowiednimi reakcjami i wyważonymi krokami" - dodał minister.

W czwartek, gdy wykrytych zostało ponad 8800 przypadków koronawirusa, w raporcie resortu zdrowia i Instytutu Służby Zdrowia podkreślono, że we Włoszech epidemia weszła w "ostrą fazę".

Dzień później z kolejnych regionów napływają doniesienia o dalszym znacznym wzroście zakażeń. W Kampanii, na południu, gdzie władze regionalne zamknęły szkoły i uniwersytety do końca października, zarejestrowano ponad 1260 nowych przypadków SARS-CoV-2.

W Wenecji Euganejskiej są 704 kolejne infekcje.

Z Rzymu Sylwia Wysocka