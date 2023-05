Włochy: Minister zdrowia: na zalanych terenach trzeba przestrzegać zaleceń sanitarnych

Włoski minister zdrowia Orazio Schillaci zaapelował do ludności z zalanych terenów regionu Emilia-Romania, by stosowali się do zaleceń, wydawanych przez lokalną służbę zdrowia. Jego apel ma związek z obawami, dotyczącymi zagrożeń sanitarnych w wyniku kontaktu z wodą powodziową. Jak zapewnił, sytuacja jest pod kontrolą, ale trzeba być bardzo ostrożnym.

"Jesteśmy świadomi tego, jak trudna jest sytuacja w obecnym momencie, ale ważne jest to, by przyjąć postawę maksymalnej ostrożności i uwagi" - oświadczył szef resortu zdrowia. Wyjaśnił, że dotyczy to szczególnie osób, które podczas operacji oczyszczania terenu, domów, piwnic i ulic mają kontakt z wodą z fal powodziowych.

Błoto zalega wszędzie i czasem wymieszane jest z wodą ze studzienek i ze ścieków.

Inną sanitarną konsekwencją kataklizmu są olbrzymie góry śmieci i wszelkich odpadów oraz zniszczonych sprzętów i psujących się produktów żywnościowych, wyniesionych z zalanych budynków w dziesiątkach miejscowości. Do wywiezienia jest ponad 100 tysięcy ton śmieci - szacują lokalne służby komunalne.

W związku z licznymi zagrożeniami i kryzysową sytuacją za niezbędne władze uznały wysłanie pomocy psychologicznej do Emilii- Romanii. Będzie ją nieść ludności 123 psychologów.

Z Forli Sylwia Wysocka