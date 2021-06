Włochy: Minister zdrowia: póki liczba zgonów nie spadnie do zera, trwa batalia z Covid-19

"Tak długo, jak we wszystkich regionach Włoch liczba zmarłych na Covid-19 nie spadnie do zera, batalia nie będzie skończona" - oświadczył we wtorek minister zdrowia Roberto Speranza. Dodał, że w porównaniu z danymi o setkach zgonów obecna faza bitwy jest inna.

W wystąpieniu w Rzymie szef resortu zdrowia podkreślił, że ostrożne i stopniowe znoszenie restrykcji przeciwepidemicznych przyniosło rezultaty, jakie są teraz.

Trzeba "kontynuować batalię z energią i determinacją" - dodał Speranza. Zaznaczył, że więcej niż połowa mieszkańców Włoch otrzymała już pierwszą dawkę szczepionki.

Wtorkowe dane ministerstwa zdrowia to 31 zgonów na Covid-19 w ciągu ostatniej doby i 835 następnych zakażeń koronawirusem wykrytych w 192 tysiącach testów. Wskaźnik pozytywnych wyników badań spadł do rekordowo niskiego poziomu 0,4 procent.

Bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł we Włoszech do 127 322.

Na intensywnej terapii przebywa obecnie 362 najciężej chorych na Covid-19, a na pozostałych oddziałach około 2290 pacjentów zakażonych koronawirusem. Obecnie Covid-19 ma w kraju około 72 tysięcy osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka