Włochy: Minister zdrowia: wskaźnik zakaźności koronawirusa obniżył się nareszcie do 0,9

Wskaźnik zakaźności koronawirusa we Włoszech obniżył się w ciągu pięciu tygodni z "bardzo niepokojącego poziomu" 1,7 do 0,9 - powiedział w piątek minister zdrowia Roberto Speranza. Jego zdaniem nie można dopuścić do wzrostu zakażeń tuż przed kampanią szczepień.

Wskaźnik 0,9 oznacza, że jedna zakażona koronawirusem osoba zaraża mniej niż jedną następną.

Odnosząc się do tego spadku szef resortu zdrowia zaznaczył: "To nie znaczy, że udało się uniknąć niebezpieczeństwa, ale to, że wprowadzone kroki przyniosły rezultaty".

"Celem rządu i regionów było zejście poniżej 1; nareszcie to się nam udało, ale wciąż trwa bardzo trudny pojedynek" - oświadczył Speranza podczas debaty zorganizowanej przez włoski dziennik "Il Sole-24 Ore".

"Teraz - jak dodał - celem jest niedopuszczenie do nasilenia się wirusa na początku roku, bo od końca stycznia liczymy na to, że zaczniemy kampanię szczepień".

"To będzie operacja ogromna, nadzwyczajna i bezprecedensowa. Nasza energia musi być na tym skoncentrowana i nie możemy dojść do tego momentu pogrążeni w trudnościach" - stwierdził minister. Jak zauważył, "zobaczyliśmy latem, jak niewiele trzeba, by znaleźć się w trudnej sytuacji". Tak odniósł się do wzrostu zakażeń po wakacjach, w trakcie których doszło do złagodzenia restrykcji i obniżenia czujności.

"Nie możemy dopuścić do tego, by przerwa świąteczna znowu wpędziła nas w kłopoty" - dodał Speranza.

Minister wypowiadał się dzień po tym, gdy we Włoszech zanotowano najwyższą dobową liczbę zgonów od początku pandemii Covid-19 - 993. Wykrytych zostało ponad 23 tys. nowych zakażeń SARS-CoV-2.

Z Rzymu Sylwia Wysocka