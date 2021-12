Włochy: Ministerstwo zdrowia apeluje: unikać zgromadzeń podczas świąt

Włoskie ministerstwo zdrowia zaapelowało w piątek do obywateli o unikanie dużych zgromadzeń podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Krajowy Instytut Służby Zdrowia ostrzega, że zakażeń przybywa we wszystkich regionach. Liczba przypadków wariantu Omikron wzrosła do 55.

Dyrektor ministerialnego departamentu do spraw prewencji Gianni Rezza oświadczył, że biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, dominację wysoce zakaźnego wariantu Delta i początkową fazę szerzenia się Omikronu w Europie, należy unikać wielkich zgromadzeń i zachować czujność w okresie świątecznym.

Zaapelował o przyjmowanie trzeciej dawki szczepionki, by wzmocnić ochronę.

Omikron zaczyna coraz bardziej szerzyć się także we Włoszech - oświadczył szef Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro. Jak podał, dotąd wykryto 55 przypadków w kraju.

Dane z ostatniej doby to 120 zgonów na Covid-19 i ponad 28 tysięcy nowych zakażeń. To najwyższa dzienna liczba przypadków od ponad roku. Wtedy jednak, jak się zauważa, umierało codziennie po około 800 osób.

Potwierdzają się prognozy sprzed kilku tygodni, gdy ostrzegano, że przed Bożym Narodzeniem dobowa liczba przypadków koronawirusa sięgać będzie około 30 tysięcy.

Obecnie zakażonych jest 331 tysięcy osób.

W szpitalach przebywa około 8400 zakażonych, w tym ponad 900 na oddziałach intensywnej terapii. Rośnie liczba hospitalizowanych wśród osób w wieku poniżej 20 lat.

Z Rzymu Sylwia Wysocka