Włochy: Ministerstwo Zdrowia: tendencja odwróciła się - rośnie liczba zakażeń koronawirusem

W przebiegu pandemii koronawirusa we Włoszech doszło do odwrócenia tendencji ku wzrostowi liczby zakażeń - tak sytuację opisał w piątek Gianni Rezza z Ministerstwa Zdrowia w Rzymie. Eksperci z Instytutu Służby Zdrowia uważają, że należy zaostrzyć restrykcje w całym kraju.

Jak zaznaczył Rezza, który jest epidemiologiem, dane jednoznacznie wskazują na wzrost zakażeń w porównaniu z poprzednimi dniami.

Tak podsumował piątkowy raport, według którego w ciągu ostatniej doby zanotowano 353 zgony na Covid-19 i 15479 następne przypadki zakażenia wykryte w prawie 300 tys. testów na obecność koronawirusa.

Bilans zmarłych w ciągu blisko roku epidemii wzrósł do 95235.

W szpitalach przebywa ponad 19 tys. osób z ciężkim przebiegiem zakażenia, w tym 2059 na intensywnej terapii.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków zbliża się do 2,8 mln, a wyleczonych jest ponad 2,3 mln.

Do 382 tys. spadła liczba obecnie zakażonych.

Krajowy Instytut Służby Zdrowia w wydanej opinii zarekomendował zaostrzenie restrykcji w całych Włoszech na wzór kroków podejmowanych w innych państwach europejskich. Zdaniem ekspertów jest to konieczne w związku z szerzeniem się różnych mutacji koronawirusa.

"Niezbędne jest unikanie wszystkich okazji do kontaktów z osobami spoza własnego domu, a także to, by możliwie najdłużej w nim przebywać" - zaapelował Instytut. Za konieczne uznał także "drastyczną redukcję" przemieszczania się.

Z Rzymu Sylwia Wysocka