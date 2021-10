Włochy: Ministerstwo zdrowia: wirus pod kontrolą, gdy jest 90 proc. zaszczepionych

Aby mieć koronawirusa pod kontrolą, zaszczepionych musi być co najmniej 90 procent ludności - powiedział w poniedziałek szef departamentu profilaktyki we włoskim ministerstwie zdrowia Gianni Rezza. Włochy zbliżają się do tego pułapu; po dwóch dawkach szczepionki jest 82 proc. mieszkańców kraju.

Podczas konferencji w Wenecji przedstawiciel resortu zdrowia podkreślił, że to, co będzie dziać się w zimą, zależy od poziomu wyszczepienia przeciw Covid-19.

Jak ocenił, Rezza, sytuacja we Włoszech jest bardzo dobra, "ale nie optymalna, bo nadal mamy sporo przypadków zakażeń i około 30-40 zmarłych dziennie". W ostatnich dniach notuje się po ponad 3 tysiące infekcji każdej doby.

"Jesteśmy wśród krajów o najniższej liczbie zakażeń w Europie i na świecie dzięki kampanii szczepień oraz używaniu maseczek wewnątrz" - dodał ekspert.

Celem władz włoskich, jak informowano wcześniej, jest osiągnięcie pułapu 90 procent zaszczepionych przed Bożym Narodzeniem.