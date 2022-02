Włochy: Młodzi Ukraińcy wracają do kraju, by stanąć do walki

Mieszkający we Włoszech, podobnie jak w innych krajach, Ukraińcy wracają do swojego kraju, by stanąć do walki po tym, gdy został zaatakowany przez Rosję. "Kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że plądrują twój dom, nie idziesz na kolację do restauracji, ale biegniesz go bronić"- to słowa Jurija, który wyjechał z Rzymu na Ukrainę.

46-letni Ukrainiec, który pracuje od 20 lat jako robotnik w Wiecznym Mieście, wsiadł do mikrobusu jadącego do Kijowa.

"Wracam, by oddać się do dyspozycji mojemu krajowi; jestem gotów walczyć"- powiedział mężczyzna, cytowany przez dziennik "La Repubblica".

Włoskie media przytaczają też wypowiedź ukraińskiego konsula w Mediolanie Andrija Kartysza, który poinformował, że do jego placówki dyplomatycznej dzwoni wielu obywateli Ukrainy, pragnących wrócić do swojego kraju, by walczyć.

Jak wyjaśnił, dzwonią zarówno młodzi, jak i dojrzali mężczyźni. "Otrzymujemy ponad sto telefonów dziennie"- zaznaczył.

"Wszyscy rozumieją, co się dzieje na Ukrainie"- podkreślił konsul w rozmowie z agencją ADNKronos.