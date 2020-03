Włochy: Młodzież w domowej izolacji czyta "Dekamerona" i inspiruje się nim

“Dekameron” Giovanniego Boccaccia to jedna z najbardziej aktualnych lektur we Włoszech w dniach epidemii koronawirusa. Młodzież ucząca się w domu czyta ten zbiór nowel jako pracę domową, a niekiedy inspiruje się nim, by podzielić się swoimi doświadczeniami.

Dzieło, które powstało w połowie XIV wieku, zawiera sto nowel. To nasycone także humorem i erotyzmem historie, jakie w ciągu 10 dni opowiada sobie dziesięcioro mieszkańców Florencji, którzy uciekli z tego miasta przed szalejącą tam zarazą.

Młodzież nie wyklucza, że "Dekameron" może być jednym z tematów w czasie tegorocznych matur, które odbędą się w czerwcu, choć nie wiadomo jeszcze, w jakiej formie.

Utworem w szczególny sposób zainspirowali się uczniowie liceum o profilu nauk ścisłych Righi z Bolonii, którzy tak, jak młodzież w całym kraju w związku z zamknięciem szkół, mają od kilku tygodni zdalne lekcje przez internet i zmagają się z konsekwencjami domowej izolacji. Bolońscy licealiści z IV i V klasy postanowili wzorem bohaterów Boccaccia napisać swoje historie w czasach epidemii i je zaprezentować w mediach społecznościowych. Swoją inicjatywę nazwali "Decamerighi", co jest połączeniem tytułu arcydzieła nowelistyki i nazwy ich liceum.

"Myśli biednego człowieka pozbawionego pewności" - to tytuł jednego z opowiadań.

"Postanowiliśmy spędzić ten czas pięknie i trochę się przy tym pośmiać" - powiedział lokalnej prasie jeden z pomysłodawców swoistego "Dekamerona czasów koronawirusa i ery internetu".

Z Rzymu Sylwia Wysocka