Włochy mogą poprzeć Donalda Trumpa w sprawie Iranu

Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył 8 sierpnia, że jego kraj chce rozważyć "bardziej surowe" stanowisko wobec Iranu. Poinformował też, że zwrócił się do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prośbą o udostępnienie informacji wywiadu o irańskim programie nuklearnym.

Donald Trump uważa, że układ nuklearny z Iranem jest nieudany, a Teheran go nie przestrzega.

Układu zdecydowanie broni Unia Europejska.

Giuseppe Conte niedawno spotkał się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

Na konferencji prasowej w Rzymie Giuseppe Conte powiedział dziennikarzom, że władze Włoch mają nadzieję na koordynowanie z partnerami z Unii Europejskiej wszelkich inicjatyw po ponownym wprowadzeniu przez USA sankcji wobec Iranu. Weszły one w życie 7 sierpnia.



Włochy nie są częścią porozumienia nuklearnego z Iranem, z którego wycofały się Stany Zjednoczone, jednak w momencie podpisywania układu władze w Rzymie popierały umowę. Ten zawarty w lipcu 2015 roku układ między sześcioma mocarstwami (USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania i Niemcy) a Iranem ma na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji gospodarczych. Zdaniem Trumpa umowa - wynegocjowana jeszcze za czasów jego poprzednika Baracka Obamy - była "sama w swej istocie" nieudana. Prezydent podkreślał, że USA mają dowody, iż Teheran pracował nad programem nuklearnym mimo jej podpisania.



"Poprosiłem prezydenta Trumpa, by (USA) podzieliły się budzącymi obawy aspektami" irańskiej polityki nuklearnej - powiedział dziennikarzom Conte. Dodał, że na spotkaniu z amerykańskim prezydentem w Waszyngtonie, której miało miejsce pod koniec lipca, "nie zajął konkretnego stanowiska". "Powiedziałem, że chcemy ocenić, czy zachodzi konieczność podjęcia bardziej surowych kroków, jeśli umowa (nuklearna) okaże się nieskuteczna" - poinformował szef włoskiego rządu, dodając, że obecnie czeka na informacje o tych niepokojących USA kwestiach. Podkreślił, że Rzym chce je ocenić wspólnie z unijnymi partnerami.



Unia Europejska stanowczo broni układu nuklearnego, podczas gdy prezydent Trump ostrzegał firmy współpracujące z Iranem o możliwych działaniach odwetowych.



Włochy są tradycyjnie ważnym partnerem handlowym Iranu. Jak zaznacza jednak agencja Reutera, w tym roku koncern energetyczny Eni zakończył swoją działalność w tym kraju. Włoski premier zapewnił, że będzie bardzo uważnie badał wpływ, jaki na włoskie firmy będzie miała obecna sytuacja, oraz będzie działał w celu "możliwie najszerszego ograniczenia negatywnego wpływu".



Według Izby Handlu Włoch eksport do Iranu w 2017 roku wyniósł 1,7 mld euro; eksportowano przede wszystkim maszyny, m.in. wytwarzające energię, oraz produkty chemiczne i farmaceutyczne. Z kolei import z Iranu do Włoch, obejmujący głównie ropę naftową, osiągnął wartość 3,4 mld euro.



Początkowo, gdy Trump wycofał się z paktu nuklearnego, Waszyngton planował całkowite odcięcie Teheranu od globalnych rynków i zażądał od wszystkich krajów, aby do listopada wycofały się z transakcji naftowych z Iranem. Jednak od tego czasu USA złagodziły stanowisko, mówiąc, że mogą zwolnić z sankcji niektórych sojuszników, którzy są szczególnie uzależnieni od dostaw z Iranu.

