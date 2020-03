Włochy: MSW: 272 osoby naruszyły zasady kwarantanny

272 osoby zostały spisane we Włoszech w ciągu pięciu dni pod zarzutem naruszenia zasad kwarantanny - poinformowało we wtorek MSW. Według obowiązujących od niedawna przepisów o walce z epidemią grozi za to kara od roku do 4 lat więzienia.

Złamanie zasad kwarantanny podlega karze za stworzenie zagrożenia dla zdrowia obywateli. W przypadku osób zakażonych, które opuszczają dom, jest to kara do 5 lat więzienia.

MSW ogłosiło ponadto, że w poniedziałek siły porządkowe w całym kraju skontrolowały ponad 220 tysięcy osób i 88 tysięcy sklepów oraz innych placówek. Około 6300 osób zostało ukaranych za naruszenie przepisów dotyczących zakazu przemieszczania się bez ważnego i uzasadnionego powodu.

W ciągu trzech tygodni ich obowiązywania takie kary wymierzono 142 tysiącom osób. Wysokość grzywny została niedawno podniesiona przez rząd z 206 do wysokości od 400 do 3 tysięcy euro.