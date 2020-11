Włochy: MSW: 32 tys. migrantów przybyło od początku roku

32 tys. migrantów przybyło od początku tego roku do Włoch - poinformowała we wtorek minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese. Ponad jedna trzecia migrantów ( 38 proc.) to Tunezyjczycy,

Dane na temat rozmiarów migracji w tym roku szefowa MSW przedstawiła w komisji do spraw konstytucyjnych w Izbie Deputowanych. Podkreśliła, że fala migracyjna rośnie.

"Ma to miejsce w pełnym kryzysie na tle pandemii koronawirusa, co stanowi dodatkowe trudności dla wszystkich państw, a szczególnie dla tych najbardziej narażonych na presję migracyjną"- mówiła minister Lamorgese. "Pandemia skomplikowała wszystkie procedury" - przyznała.

Wszyscy przybywający migranci poddawani są testom na obecność koronawirusa.

Szefowa resortu ogłosiła, że u brzegów Sycylii stoi pięć statków, na których kwarantannę po przybyciu odbywa obecnie 2700 migrantów.

Lamorgese zaznaczyła, że niekiedy kwarantanna na tych jednostkach przedłuża się, gdy wykrywany jest tam przypadek zakażenia. W rezultacie, dodała, na jednostkach dochodzi do poważnych problemów i aktów przemocy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka