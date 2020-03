Włochy: MSW: do kościoła można iść tylko przy okazji wyjścia do pracy, do sklepu i apteki

We Włoszech w czasach pandemii koronawirusa do kościoła można chodzić tylko przy okazji wyjścia do pracy lub na zakupy czy do apteki - takie zalecenie wydało MSW. Wyjaśniło, że chodzi o to, by maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się.

W nocie wysłanej do Konferencji Episkopatu Włoch ministerstwo spraw wewnętrznych zapewniło, że osoby, które chcą iść do kościoła, mogą to zrobić, bo "nie jest przewidziane zamknięcie" świątyń.

Resort wyjaśnił jednak, że aby ograniczyć wychodzenie z domu "konieczne jest to, by przyjście do kościoła następowało wyłącznie przy okazji przemieszczania się z powodów uzasadnionych pracą lub koniecznymi sytuacjami". To zaś oznacza, wyjaśniono, że do kościoła w okresie zakazu wychodzenia z domu bez ważnych powodów można iść po drodze do pracy, sklepu czy apteki lub wracając z tych miejsc.

Wiele kościołów we Włoszech jest otwartych. Nie odprawiane są w nich msze.