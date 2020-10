Włochy: MSW: maseczka podczas uprawiania aktywności ruchowej

We Włoszech maseczkę należy nosić także podczas uprawiania aktywności ruchowej - ogłosiło w niedzielę MSW w okólniku rozesłanym do lokalnych władz w kraju. To interpretacja przepisów, na mocy których maseczka jest zawsze obowiązkowa na otwartej przestrzeni.

W dokumencie MSW, który rozpowszechniły media, wyjaśniono, że z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są osoby uprawiające sport. Nie włączono w to aktywności ruchowej, czyli przede wszystkim joggingu.

Wcześniej informowano, że zwolnienie z wymogu zasłaniania ust i nosa dotyczyć będzie również aktywności motorycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu z początku października w całym kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek na otwartej przestrzeni. Zwolniono z niego dzieci do lat 6 oraz osoby, którym nie pozwala na to stan zdrowia. Za brak maseczki grozi kara od 400 do 1000 euro.

Tak restrykcyjnych przepisów w sprawie maseczek nie było w pierwszej, najostrzejszej fazie epidemii wiosną tego roku.