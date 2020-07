Włochy: MSW poszukuje statków na kwarantannę dla migrantów

Włoskie MSW poszukuje statków, które zostaną przeznaczone na kwarantannę dla migrantów ratowanych na morzu i przypływających na wybrzeża. Przewiduje się też udostępnienie szpitali wojskowych. Wśród kolejnych grup migrantów wykrywa się zakażonych koronawirusem.

Resort spraw wewnętrznych opublikował we wtorek w trybie pilnym zaproszenie do przetargu na wynajem statków, które zostaną dostosowane do wymogów kwarantanny dla migrantów.

Pierwszy taki statek, stojący w Porto Empedocle na Sycylii, jest przepełniony. W jego osobnej części są migranci, u których stwierdzono koronawirusa. Pozostali odbywają kwarantannę, dopiero po której będą mogli zejść na ląd i trafią do ośrodków rejestracji i pobytu.

Problem z rozlokowaniem migrantów musi być bardzo szybko rozwiązany, ponieważ rośnie fala migracyjna na włoskie wybrzeża. W ciągu dwóch dni przypłynęło około 900 migrantów, większość na Lampedusę, gdzie zapełnił się tamtejszy ośrodek. W weekend było tam siedem razy więcej osób niż jest miejsc. Lokalne władze zaapelowały do rządu o ogłoszenie na wyspie stanu kryzysowego.

MSW zapewniło, że z "najwyższą uwagą" troszczy się o bezpieczeństwo sanitarne obywateli, zwłaszcza na Sycylii i w Kalabrii, na których wybrzeża przypływają łodzie z migrantami. Jednocześnie poinformowano, że wzmocniony został nadzór nad ośrodkami pobytu dla migrantów. Ponadto zapadła decyzja, że ci z nich, którzy zostaną objęci kwarantanną, będą na nią kierowani do szpitali wojskowych.

Zaraz po tym komunikacie ogłoszono, że do szpitala wojskowego w Rzymie zostanie przewiezionych 13 migrantów zakażonych koronawirusem, przebywających dotąd w miejscowości Amantea w Kalabrii. Ludzie ci byli w grupie 70 obywateli Bangladeszu, którzy przypłynęli na tamtejsze wybrzeże. Obecność zakażonych w miejscowym centrum pobytu wywołała protesty mieszkańców.

W ostatnim czasie stwierdzono liczne przypadki zakażenia koronawirusem wśród rzymskiej społeczności imigrantów z Bangladeszu oraz przybyszów z tego kraju.

Z Rzymu Sylwia Wysocka