Włochy: MSZ wzywa Rosję do uwolnienia Nawalnego

Minister spraw zagranicznych Włoch Luigi Di Maio wezwał Rosję do natychmiastowego uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, zatrzymanego na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie, po przylocie w niedzielę wieczorem samolotem z Berlina.

"Aresztowanie Nawalnego po przybyciu do Rosji to bardzo poważna sprawa, która nas niepokoi. Prosimy o jego natychmiastowe uwolnienie. I oczekujemy, że jego prawa będą respektowane" - napisał na Twitterze Di Maio.

Z podobnym apelem wystąpił na Twitterze włoski minister gospodarki Roberto Gualtieri.

Nawalny został zatrzymany niespełna godzinę po tym, jak samolot rosyjskich linii lotniczych Pobieda, lecący z Berlina, wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Gdy Nawalny przechodził kontrolę paszportową, podeszli do niego policjanci, którzy zażądali, by poszedł z nimi i odmówili wyjaśnienia, czy jest zatrzymany. Policjanci nie pozwolili, by towarzyszyła mu adwokat Olga Michajłowa, która razem z nim przyleciała z Berlina.

Jeden ze współpracowników Nawalnego Iwan Żdanow na Twitterze poinformował, że opozycjonista opuścił strefę tranzytową lotniska i został zabrany na pobliski posterunek policji. Rosyjskie służby więzienne podały, że Nawalny był ścigany listem gończym i ma pozostać w areszcie do decyzji sądu.