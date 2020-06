Włochy: Na Covid-19 zmarło kolejnych 47 osób, jest 251 nowych zakażeń koronawirusem

Śmierć kolejnych 47 osób chorych na Covid-19 i 251 nowych zakażeń - to najnowsze dane na temat przebiegu epidemii koronawirusa we Włoszech, ogłoszone oficjalnie w piątek. Łączny bilans zmarłych wzrósł w tym kraju do 34 561.

Liczba osób obecnie zakażonych spadła w ciągu doby o 1,5 tysiąca do 21,5 tys. - poinformowała Obrona Cywilna w codziennym biuletynie.

Od początku epidemii wykryto ponad 238 tysięcy przypadków koronawirusa. Wyzdrowiało już prawie 182 tysiące osób, od czwartku - ponad 1300.

W Lombardii zarejestrowano spadek liczby zgonów i nowych zakażeń. Zmarło tam ostatniej doby 18 osób i potwierdzono 157 kolejnych infekcji.

Krajowy Instytut Zdrowia w analizie danych z okresu od 8 do 14 czerwca, a więc tuż po dalszym złagodzeniu ograniczeń i przywróceniu podróży między regionami podał, że zagrożenie koronawirusem jest niskie, ale w niektórych strefach odnotowano lekki wzrost szerzenia się patogenu.

Jednym z tych regionów jest stołeczne Lacjum, gdzie powstało ognisko zachorowań w rzymskim ośrodku rehabilitacyjnym. Wskaźnik zakaźności wynosi tam 1,12, co oznacza, że zakażona osoba może zarazić więcej niż jedną osobę. Jest on najwyższy w kraju.

W Lombardii jest to 0,82. Wskaźnik zakaźności wynoszący około 0 stwierdzono w Basilicacie, Kalabrii, Molise, Umbrii, w Bolzano i Trydencie oraz na Sardynii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka