Włochy: Na Covid-19 zmarły kolejne 22 osoby, 174 nowe zakażenia koronawirusem

22 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, stwierdzono też 174 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - to najnowsze oficjalne dane ogłoszone w niedzielę. Łączny bilans zmarłych na Covid-19 wzrósł we Włoszech do 34 738.

Liczba kolejnych zgonów jest wyższa niż w sobotę, gdy zarejestrowano ich tylko osiem. Na stabilnym poziomie utrzymuje się natomiast liczba nowych zakażeń. Do ponad połowy z nich doszło w Lombardii.

Dotychczas we Włoszech potwierdzono ogółem ponad 240 tysięcy przypadków koronawirusa. Wyleczonych jest już prawie 189 tysięcy osób.

Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 98 najciężej chorych na Covid-19, czyli wielokrotnie mniej niż w szczycie epidemii w marcu i kwietniu.