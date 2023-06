Włochy: Na Lampedusę minionej nocy przybyło 696 migrantów; w ośrodku na wyspie jest już 2069 osób

W nocy ze środy na czwartek na włoską wyspę Lampedusa dotarło kolejnych 696 migrantów. Pomimo ciągłych transferów organizowanych przez prefekturę w Agrigento, na południowym wybrzeżu Sycylii, o świcie w ośrodku recepcyjnym na Lampedusie przebywało 2069 osób – podała agencja ANSA.

Dziesięć z 14 małych łodzi, które dotarły na Lampedusę, wypłynęło z nadmorskiego miasta Safakis w Tunezji. Migranci zapłacili przemytnikom od 1200 do 2500 dinarów tunezyjskich (1 dinar tunezyjski to ok. 1,3 zł.) za przeprawę. Włoskie służby pomogły im w dotarciu na wyspie.

Z kolei z tunezyjskich Wysp Karkanna przypłynęła 6-metrowa drewniana łódź, na pokładzie której znajdowało się 27 Tunezyjczyków, w tym 3 kobiety. Podróż kosztowała ich 7000 dinarów tunezyjskich.

Pozostałe trzy łodzie z - odpowiednio - 56, 133 i 60 Bengalczykami, Marokańczykami, Somalijczykami, Egipcjanami, Erytrejczykami, Sudańczykami, Pakistańczykami, Syryjczykami i Ghańczykami na pokładzie wyruszyły z trzech miast w Libii. Tu podróż kosztowała od 3500 do 4500 dolarów amerykańskich i dodatkowo 12 000 dinarów libijskich (1 dinar libijski to ok. 0,85 zł.).

Natomiast w środę na wyspę przybyło 1292 migrantów 26 różnymi łodziami.

W ośrodku recepcyjnym w dzielnicy Imbriacola, mimo ciągłych transferów organizowanych przez prefekturę Agrigento, w czwartek o świcie przebywało 2069 osób. W ciągu dnia policja przetransportuje promem Cossydra 183 migrantów do sycylijskiego Porto Empedocle. A wieczorem kolejne 200 osób wypłynie z Lampedusy na statku Galaxy.

W czwartek premier Włoch Giorgia Meloni na konferencji prasowej w Brukseli zaapelowała do Komisji Europejskiej o zwiększenie funduszu na walkę z nielegalną imigracją.

"Dodatkowe 12 mld zapowiedzianych przez KE na imigrację to dobry początek. Ważne jest, aby zrozumieć, że do rozwiązania tego problemu potrzebne są pieniądze" - oświadczyła Meloni.

Stanowisko rządu włoskiego przed decyzjami Rady Europejskiej w sprawie tzw. pakietu migracyjnego premier Meloni wyraziła 9 czerwca w rozmowie z Bruno Vespą na forum na temat przyszłości Włoch w Mandurii w Apulii.

"Robimy wielki krok naprzód w kwestii ujęcia zjawiska migracji w ramy prawne (…). W Europie następuje zmiana priorytetów. (…) Do niedawna debata dotyczyła tego, jak zarządzamy przepływami wtórnymi w UE. Kiedy przybyłam na pierwsze posiedzenie Rady Europejskiej, powiedziałam wprost: dopóki zajmujemy się tylko relokowaniem wtórnym migrantów, mnożymy problemy i ich nie rozwiążemy. Obecnie nowy paradygmat podzielany jest przez inne kraje europejskie, nawet te, które były bardziej sceptyczne" - powiedziała Meloni.

"Nielegalna imigracja musi zostać zatrzymana, zanim dotrze do Europy. (…) Europa musi skierować się na południe, dostarczając infrastrukturę i czyniąc te narody samowystarczalnymi" - podkreśliła włoska premier.

