Włochy: Na Placu Weneckim w Rzymie rozpoczęły się rekordowe prace na budowie stacji metra

Rekordowe pod każdym względem prace archeologiczne, inżynieryjne i budowlane rozpoczęły się w czwartek symbolicznie na Placu Weneckim w sercu Rzymu, jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc i ważnym węźle komunikacyjnym. Powstanie tam wyjątkowa stacja metra. Koszt całej inwestycji oszacowano na 700 mln euro, a budowa ma trwać 10 lat, choć są plany, by ten czas skrócić do 8.

To będzie "najtrudniejsza w realizacji i najbardziej ambitna stacja metra na całym świecie" - powiedział burmistrz Wiecznego Miasta Roberto Gualtieri w czasie inauguracji prac.

Przy okazji takich robót przypomina się zawsze, że w stolicy Włoch wystarczy gdziekolwiek zacząć kopać, by znaleźć cuda archeologii. Tak jest na budowach osiedli mieszkaniowych i przy każdej inwestycji w historycznym centrum.

Dlatego od razu postanowiono, że stacja linii C w tym tak wyjątkowym miejscu będzie zarazem muzeum. Już mówi się o niej "archeostacja". Jej projekt został opracowany wraz z rzymskim urzędem nadzoru nad zabytkami starożytności. Zostaną tam wystawione znaleziska archeologiczne, dokonane w tym rejonie, między aleją Fori Imperiali a Kapitolem.

Stacja metra będzie znajdować się na głębokości 45 metrów, ale prace zejdą aż 85 metrów.

Burmistrz Gualtieri zapewnił rzymian, że podjęte będą starania, by roboty te miały jak najmniejszy wpływ na ruch w mieście. Celem jest to, by Rzym "był na poziomie innych światowych stolic" - dodał.

Z Rzymu Sylwia Wysocka