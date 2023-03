Włochy: Nagroda władz Florencji dla dyrektorki szkoły z USA zwolnionej za pokazanie posągu Dawida

Nauczycielka i dyrektorka szkoły z Florydy, zmuszona do odejścia z pracy za to, że pokazała uczniom szóstej klasy zdjęcie rzeźby Dawida dłuta Michała Anioła, otrzyma nagrodę od władz Florencji, gdzie arcydzieło to się znajduje. Burmistrz Dario Nardella ogłosił, że zaprosił nauczycielkę, którą jeden z rodziców oskarżył o narażenie uczniów na kontakt z pornografią.

Duży rozgłos nadano w ojczyźnie Michała Anioła sprawie dyrektorki szkoły Hope Carrasaquilli. To ona na lekcji o sztuce Renesansu pokazała uczniom wizerunek Dawida, jeden z najbardziej znanych posągów w historii.

Cytowana przez media Carrasaquilla twierdzi, że zrezygnowała z pracy w wyniku ultimatum: miała zrezygnować lub zostać zwolniona. Oficjalnie nie sprecyzowano powodów, lecz wiąże się to ze skargami dotyczącymi jej lekcji.

Na wiadomość o tym, co spotkało dyrektorkę szkoły o profilu klasycznym w Tallahassee, burmistrz Florencji Dario Nardellla

poinformował, że zaprosił ją, by wręczyć jej nagrodę władz miasta. Jak dodał, chce, aby amerykańska nauczycielka osobiście mogła podziwiać posąg, przechowywany w Galerii Akademii.

Inicjatywę tę poparli lokalni politycy.

Wiceprzewodniczący rady miejskiej we Florencji Emanuele Cocollini oświadczył: "To bardzo poważna sprawa, która wymaga interwencji nie tylko burmistrza, ale także konsula USA we Florencji".

"Uznawanie sztuki Michała Anioła za pornografię oznacza niedopuszczalny regres kulturowy; coś, co cofa nas do średniowiecza. Trzeba działać na rzecz tego, aby dyrektorka została przywrócona do pracy i to działać stąd, z Florencji, gdzie Dawid jest podziwiany codziennie przez tysiące osób"- dodał.

"Absurdalny epizod politycznej poprawności"- tak sprawę skomentował senator z Toskanii Paolo Marcheschi z parlamentarnej komisji kultury.

Włoskie media zwracają uwagę na podziw i uznanie, jakim cieszy się burmistrz Nardella. Kilka dni wcześniej obezwładnił on aktywistę klimatycznego, który rozpylał farbę na murze historycznego Palazzo Vecchio. Kiedy Nardella zobaczył z daleka akt wandalizmu, zerwał się do biegu i osobiście zatrzymał sprawcę.

Z Rzymu Sylwia Wysocka