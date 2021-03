Włochy: Najcięższa wiśnia na świecie w Księdze rekordów Guinnessa

Ponad 26 gramów waży wiśnia uznana za najcięższą na świecie. Owoc z włoskiego regionu Emilia-Romania został oficjalnie wpisany do Księgi rekordów Guinnessa. Jest większy niż kasztan i prawie tak ciężki jak niejedna morela.

Owoc odmiany Sweet Stephany pochodzi z eksperymentalnego sadu wiśniowego w miejscowości Runco koło miasta Ferrara. Wiśnia ta pobiła poprzedni rekord, wynoszący prawie 24 gramy.

Od chwili zbiorów w czerwcu zeszłego roku ten wyjątkowy okaz wzbudzał zainteresowanie swoją nadzwyczajną wielkością. Dlatego natychmiast wezwano ekspertów, by rozpocząć procedurę wpisania go do Księgi.

W obecności notariusza wykonane zostały skrupulatne pomiary, a wiśnię zważono z aptekarską dokładnością; wynik to 26,45 grama. W cały proces orzekania rekordowego wyniku zaangażowany był też uniwersytet w Bolonii.