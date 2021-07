Włochy: Najcięższa wiśnia na świecie waży 33 gramy

Najcięższa wiśnia na świecie waży 33 gramy, wyrosła koło Turynu we włoskim Piemoncie i trafi do Księgi Rekordów Guinnessa - ogłosił we wtorek związek rolników Coldiretti. Poprzednia włoska rekordzistka pochodziła z regionu Emilia-Romania i ważyła 26 gramów.

Wiśnia-gigant pochodzi z uprawy w miejscowości Pecetto, a jej pomiaru dokonali eksperci z krajowego Instytutu Metrologii. Jej precyzyjna waga to 33,0518 gramów.

Jak podkreślił rolniczy związek, rekord ten padł w roku nieszczególnie korzystnym dla upraw wiśni, zdziesiątkowanych przez niepogodę. Tegoroczne zbiory będą według prognoz niższe o 25 procent.

Kilka miesięcy wcześniej za najcięższą na świecie uznano 26-gramową wiśnię z eksperymentalnego sadu w miejscowości Runco koło miasta Ferrara w Emilii-Romanii.