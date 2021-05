Włochy: Najniższa dobowa liczba zmarłych na Covid-19 od października

We Włoszech zanotowano w niedzielę najniższą dobową liczbę zmarłych na Covid-19 od października - 144. 26 października 2020 roku zmarło we Włoszech 141 osób zakażonych koronawirusem. Władze zapowiadają utrzymanie rytmu pół miliona szczepień dziennie.

Włoskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że minionej doby potwierdzono 9148 zakażeń koronawirusem w 156 tysiącach testów. Ich liczba była niższa niż w dni powszednie.

Łączny bilans zmarłych wzrósł w kraju do 121 177.

Wykryto dotychczas we Włoszech ponad 4 miliony przypadków zakażeń, wyleczonych jest prawie pół miliona osób, a obecnie zakażonych 430 tysięcy. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa około 2500 najciężej chorych na Covid-19.

Władze Włoch zapowiadają utrzymanie notowanego od końca kwietnia rytmu pół miliona szczepień dziennie. Do piątku ma zostać przysłanych 2,1 miliona dawek szczepionki firmy Pfizer - podała agencja Ansa za urzędem komisarza do spraw pandemii. Od soboty do regionów rozesłano 2,5 miliona dawek szczepionek firm AstraZeneca, Moderna i Johnson & Johnson.

Liczba osób zaszczepionych przekroczyła 20,5 miliona. Cykl szczepień zakończyło ponad 6,1 miliona osób - poinformował rząd. Do tej pory do regionów wysłano łącznie 24 miliony dawek szczepionek.

Z Rzymu Sylwia Wysocka