Włochy: Najniższa w tym roku liczba wykrytych nowych zakażeń - 495

Najniższą w tym roku dobową liczbę zakażeń koronawirusem - 495 - wykryto we Włoszech od niedzieli - podało ministerstwo zdrowia. W związku z Covid-19 zmarło 21 osób.

Niską liczbę przypadków infekcji stwierdzono przy tradycyjnie mniejszej w niedzielę liczbie wykonanych testów; zrobiono ich 81 tysięcy.

Na stabilnym poziomie około 0,6 procent utrzymuje się wskaźnik pozytywnych wyników badań na obecność koronawirusa.

Stale spada liczba osób hospitalizowanych. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 385 najciężej chorych na Covid-19.

Liczba zmarłych od lutego zeszłego roku wzrosła do 127 291.

Bilans epidemii we Włoszech to ponad 4,2 mln przypadków zakażeń i 4 mln osób wyleczonych. Obecnie zakażonych jest co najmniej 76 tysięcy; w ciągu doby liczba ta spadła o 10 tysięcy.

Od poniedziałku wszystkie regiony Włoch z wyjątkiem małej Doliny Aosty znajdują się w białej strefie minimalnych restrykcji, bez godziny policyjnej.