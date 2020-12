Włochy: Najsilniejsze od 500 lat trzęsienie ziemi w Mediolanie

Najsilniejsze od 500 lat trzęsienie ziemi nawiedziło w czwartek Mediolan, ale nie wywołało szkód. Wstrząs miał magnitudę 3,9.

Drżenie ziemi było odczuwalne w całym mieście i wywołało niepokój. Nikt nie odniósł obrażeń, ale w wielu domach mieszkańcy mocno odczuli wstrząs. Ludzie dzwonili na policję i do straży pożarnej, by upewnić się, że rzeczywiście doszło do trzęsienia.

Krajowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii poinformował, że to najsilniejszy wstrząs sejsmiczny od pięciu wieków.

Naukowcy tłumaczą, że to trzęsienie pochodzenia "alpejskiego". Jego epicentrum znajdowało się na głębokości 56 km.

Jedyną konsekwencję wstrząsu w mieście, którego ludność nie zna aktywności sejsmicznej, są opóźnienia w kursowaniu pociągów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka