Włochy: Największa na świecie choinka znów oświetla Gubbio w Umbrii

Największą choinkę na świecie można jak co roku podziwiać w miasteczku Gubbio we włoskiej Umbrii. Świetlna instalacja w kształcie świątecznego drzewka ma 750 metrów wysokości i 450 metrów szerokości u podstawy. Prace nad nią trwały trzy miesiące. Rekordowa choinka w liczącym kilkaset lat mieście została postawiona po raz 42.

Gubbio w prowincji Perugia oficjalnie szczyci się największą choinką od 1991 roku, gdy została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa.

Instalowana jest na górze Ingino i jest to co roku nadzwyczaj skomplikowana operacja geodezyjna, elektryczna i techniczna; wymaga transportu wielkich lamp i ich precyzyjnego zamontowania na specjalnych słupach w dokładnie wyznaczonych punktach, by choinka była równa i symetryczna.

Prace na zboczu prowadzą ochotnicy, a w przypadku wielu rodzin zajęcie to przechodzi z pokolenia na pokolenie- przypomniano podczas tegorocznej uroczystości inauguracji choinki, górującej nad miasteczkiem u bogatych historycznych tradycjach. Związana z nim jest postać świętego Franciszka z Asyżu. W ostatnich latach Gubbio stało się celem "serialowej turystyki" jako miejsce, w którym nakręcono osiem sezonów serialu "Don Matteo", czyli włoskiego pierwowzoru "Ojca Mateusza".

Tysiące osób przybywają w sezonie świąteczno- noworocznym, by zobaczyć choinkę-rekordzistkę.

Tworząca ją gigantyczna instalacja złożona jest z dużych lamp led zasilanych energią ze źródeł odnawialnych.