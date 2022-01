Włochy: Najwyższa dzienna liczba zmarłych podczas tej fali zakażeń - 468

468 osób zmarło minionej doby we Włoszech na Covid-19. To najwyższa dzienna liczba zgonów podczas obecnej fali pandemii, gdy notuje się powolne spłaszczenie krzywej zakażeń w oczekiwaniu na spadek ich liczby. We wtorek poinformowano o 186 tysiącach nowych przypadków.

Ministerstwo zdrowia Włoch podało, że w ciągu ostatnich 24 godzin wykonano 1,4 mln testów; 13 procent z nich dało wynik pozytywny.

W szpitalu w Turynie na Covid-19 zmarł 10-letni chłopiec. Trafił tam w ciężkim stanie, nie był zaszczepiony. Jak wyjaśniono, nie miał żadnych ciężkich chorób współistniejących, a podanie mu szczepionki zostało opóźnione z powodu drobniejszych przeciwskazań zdrowotnych.

Liczba zmarłych w kraju przekroczyła 144 tysiące. We Włoszech jest obecnie prawie 2,7 mln zakażonych koronawirusem.

Padł też inny rekord pandemii: 231 tysięcy osób zostało uznanych w ciągu jednego dnia za wyleczone.

Naukowcy z Bolonii i Turynu przedstawili wyniki badań, wskazujące na to, że wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową na większą odległość niż 1-1,5 metra, która uważana jest za "bezpieczną". To zaś oznacza, jak wyjaśnili, że nie wystarcza rozmawiać z drugą osobą stojącą metr dalej.

