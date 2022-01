Włochy: Najwyższa liczba zgonów podczas czwartej fali pandemii: 434

434 osoby zmarły minionej dobry we Włoszech na Covid-19. To najwyższa liczba zgonów podczas czwartej fali pandemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o wykryciu 228 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Padł również rekord pod względem liczby wykonanych testów - prawie 1,5 mln.

Ponad 15 proc. testów dało wynik pozytywny.

We Włoszech coraz częściej wyrażane są opinie, że notuje się już szczyt zakażeń obecnej fali i że w najbliższych tygodniach sytuacja, zwłaszcza w szpitalach może zacząć się poprawiać.

Obecnie hospitalizowanych jest ponad 21 tys. osób, w tym 1715 na intensywnej terapii.

Zakażonych jest ponad 2,5 mln osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka