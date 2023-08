Włochy: Najwyższy alarm z powodu upałów w 12 miastach, ich liczba jednak wzrośnie

W 12 miastach Włoch, w tym w Rzymie i Florencji, obowiązuje w poniedziałek najwyższy stopień alarmu z powodu upałów, sięgających 40 stopni Celsjusza. W środę liczba tych miast wzrośnie do 17 - zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia.

Najwyższy, czerwony alarm resort zdrowia ogłosił także dla Bolonii, Bolzano, Brescii, Frosinone, Latiny, Palermo, Perugii, Rieti, Turynu i Werony.

We wtorek do miast tych dołączą Genua, Mediolan, Neapol i Triest; będzie ich zatem 16. W środę liczba ta wzrośnie do 17, bo najwyższy alarm obowiązywać też będzie w Wenecji.

Czerwony alarm oznacza, że wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla zdrowia całej populacji, nie tylko dla osób chorych, starszych i dzieci.

Spośród 27 włoskich miast, monitorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, nie ma żadnego, w którym nie obowiązywałby żaden stopień alarmu.

Kolejną falę gorąca przyniósł antycyklon afrykański, który nazwano Neron.

Z Rzymu Sylwia Wysocka