Włochy: Najwyższy stopień alarmu z powodu upałów w 10 miastach

Najwyższy stopień alarmu z powodu upałów obowiązywać będzie od piątku w 10 miastach we Włoszech: Rzymie, Bolonii, Turynie, Florencji, Campobasso, Pescarze, Rieti, Frosinone, Bolzano i Perugii. Temperatury mają tam sięgnąć 40 stopni Celsjusza.

To pierwszy tego lata "czerwony alarm" upałowy w kraju, wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia.

Fala gorąca nadchodzi z północnej Afryki i ma pozostać we Włoszech przez kilka dni. Temperatury wyniosą od 38 do 40 stopni C, rozszerzając się na większość regionów na północy i południu.

Na początek przyszłego tygodnia meteorolodzy zapowiadają bardzo gwałtowne burze.

Z Rzymu Sylwia Wysocka