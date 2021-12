Włochy: Nasilają się apele o skrócenie kwarantanny dla osób po trzech dawkach szczepionki

We Włoszech nasilają się apele ekspertów i polityków o skrócenie kwarantanny dla osób zaszczepionych trzema dawkami, które miały kontakt z zakażonymi koronawirusem. Oczekuje się na opinie doradzającego rządowi komitetu naukowo-technicznego.

Siedmiodniowa kwarantanna dla osób zaszczepionych trzema dawkami, na którą wysyłane są po bliskim kontakcie z zakażonym, powinna być skrócona lub w ogóle nie ma sensu - te głosy zdominowały tuż po świętach dyskusję we Włoszech. Zdaniem części naukowców przepisy te należy pilnie zmienić, bo w przeciwnym razie w wielu sektorach może dojść do paraliżu z powodu braku personelu.

Szacuje się, że obecnie w izolacji przebywa około 2,5 mln osób. Jeśli potwierdzą się prognozy, według których z powodu szerzenia się wariantu Omikron dzienna liczba wykrywanych zakażeń może wzrosnąć w najbliższym czasie do 100 tysięcy, osób na kwarantannie po kontakcie z zakażonymi będzie jeszcze więcej.

Media podały w poniedziałek, że o przedstawienie opinii poproszono doradców rządu. Prowadzone są już pierwsze rozmowy w tej sprawie.

Prezes fundacji medycznej Gimbe, Nino Cartabellotta, zaapelował o przemyślenie zasad kwarantanny i podkreślił, że każdy zakażony kontaktuje się średnio z 5-10 osobami.

"Jeśli będziemy mieli milion osób z pozytywnym wynikiem testu, to znaczy, że na kwarantannę zostanie wysłanych od 5 do 10 milionów ludzi, a to jest niemożliwe" - dodał. Zaznaczył, że ci, którzy przyjęli trzy dawki, mają mniejsze szanse na zakażenie się, a zatem należy zmienić wobec nich zasady i nie zamykać tych osób w domu na siedem dni.

"Zmiana zasad jest konieczna, ale nie teraz" - uważa wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Jak powiedział, bardzo prawdopodobne jest, że Omikron stanowi obecnie 50-60 procent przypadków wirusa w kraju.

Poniedziałkowe dane ministerstwa zdrowia z ostatniej doby to 142 zgony na Covid-19 i ponad 30,8 tys. nowych zakażeń.

Na oddziałach intensywnej terapii w kraju zajętych jest 12 procent łóżek, co oznacza przekroczenie krytycznego pułapu 10 procent.

Z Rzymu Sylwia Wysocka