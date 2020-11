Włochy: Naukowiec porównuje negowanie pandemii do procesu demencji

Negowanie pandemii można porównać do demencji - taką opinię wyraziła włoska biolog Barbara Gallavotti. Jej zdaniem tzw. negacjoniści koronawirusa to zwykle osoby, które przeczą w dobrej wierze, ale jest to wynik procesu zachodzącego w ich mózgu.

W wywiadzie telewizyjnym dla stacji La7 włoska uczona i popularyzatorka wiedzy wyjaśniła: "Uważam, że negacjonista to prawie zawsze osoba postępująca w dobrej wierze. Tak, jak dzieje się w pewnych formach demencji, w których zmysły komunikują mózgowi fałszywe informacje, analogicznie w przypadku negacjonistów wszystko zaczyna się od niezdolności do rozróżnienia informacji uzasadnionych od bezpodstawnych".

"Część mózgu odpowiadająca za myślenie racjonalne opakowuje te fałszywe informacje w taki sposób, by stały się przekonujące" - stwierdziła Barbara Gallavotti.

Jak zaznaczyła, "negacjonizm jest najlepszym sojusznikiem wirusa".