Włochy nie będą sprzedawać podrobionych puszek z prosecco Paris Hilton

Włochy zostały "ocalone" przed 30 milionami puszek tzw. prosecco wyprodukowanego przez Paris Hilton - ogłosił minister rolnictwa. To kolejne zwycięstwo w walce ze zjawiskiem "Italian sounding", czyli sprzedażą rzekomo włoskich artykułów.

"Udało nam się zablokować miliony puszek +prosecco+ Paris Hilton, która mówi, że kocha Włochy, ale produkuje prosecco, które nim nie jest"- ogłosił włoski minister rolnictwa Gian Marco Centinaio. Tak odniósł się do firmowanego przez celebrytkę i dziedziczkę hotelowej fortuny napoju, od dawna budzącego grozę i protesty włoskich producentów wina i jego koneserów. Rzekome prosecco sprzedawane jest w wielu krajach. Granice Włoch zostały przed nim zamknięte.

Na mocy obowiązujących we Włoszech przepisów nazwa ta może odnosić się wyłącznie do trunku z małego obszaru w Wenecji Euganejskiej i Friuli- Wenecji Julijskiej na północy kraju.



Także obecny minister rolnictwa , podobnie jak i jego poprzednicy w resorcie, potwierdził zamiar zwalczania masowej na świecie sprzedaży artykułów żywnościowych, mających nazwy włoskie lub do nich zbliżone, co może sugerować, że są to oryginalne produkty z Italii wyróżniające się wysoką jakością.



Proceder fałszowania żywności i sprzedawania jej jako włoskiej przynosi krajowym producentom wielomiliardowe straty - przypomina się.



"Współpracujemy ze wszystkimi na każdym polu po to, by nasze produkty wysokiej jakości były doceniane i by nie były podrabiane"- oświadczył minister Gian Marco Centinaio.