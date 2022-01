Włochy: Nie udała się próba sprzedania na aukcji posiadłości z freskiem Caravaggia

Nie udała się próba sprzedania na aukcji jednej z najpiękniejszych prywatnych rezydencji w Rzymie, której cena wywoławcza wynosiła 471 mln euro. Jej największym skarbem jest jedyny znany na świecie fresk Caravaggia. Nie złożono żadnej oferty.

Sądzono, że o zakup rezydencji Casino dell'Aurora w centrum Wiecznego Miasta walczyć będą zawzięcie najbogatsi ludzie świata, od Billa Gatesa po sułtana Brunei, którzy wcześniej, jak podawały media, wyrażali nią zainteresowanie. Tymczasem dom aukcyjny poinformował we wtorek o braku rozstrzygnięcia; żadna oferta kupna nie została złożona.

Jak się zauważa, bezcenny jest znajdujący się tam fresk Caravaggia z 1597 roku, przedstawiający Jowisza, Plutona i Neptuna.

Posiadłość o powierzchni 2800 metrów kwadratowych została wystawiona na sprzedaż po tym, gdy nie porozumieli się spadkobiercy jej właściciela Nicolo Boncompagni Ludovisiego, zmarłego w 2018 roku.

W rezydencji jest pięć komnat z freskami Guercino oraz licznymi dziełami sztuki.

Przed aukcją wystosowana została petycja do ministra kultury Włoch Dario Franceschiniego o interwencję, by to państwo wykupiło perłę rzymskiej architektury.

Z Rzymu Sylwia Wysocka