Włochy: Nie żyje 566 osób zakażonych koronawirusem, już ponad 20,4 tys. zmarłych (aktualizacja)

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 566 osób zakażonych koronawirusem - podała w poniedziałek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych sięgnął 20465. Obecnie choruje ponad 103 tys. osób, o około 1300 więcej niż dzień wcześniej.

Dotąd od początku epidemii w lutym potwierdzono w kraju 159,5 tys. przypadków zakażenia koronawirusem.

Wyleczonych już jest 35 tys. osób, o około 1200 więcej w ciągu minionej doby.

W Lombardii, czyli regionie-epicentrum epidemii we Włoszech, zanotowano jednego dnia ponad 1200 nowych zakażeń i 280 zgonów. W niedzielę liczba zmarłych była znacznie niższa - 110.

Dziesiąty dzień z rzędu zmniejsza się liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.

Podczas prezentacji danych na temat przebiegu epidemii Giovanni Rezza z krajowego Instytutu Zdrowia powiedział, że Włochy są nadal w fazie nr 1, czyli jej pełnego wybuchu.

"Pozytywne sygnały są, ale liczba zmarłych jest nadal wysoka, bo należy ją przypisać wcześniejszym zakażeniom. Liczba ta spada powoli, bo odnosi się do nowych zakażeń" - wyjaśnił epidemiolog.

Rezza zapytany zaś o to, kiedy będzie można zobaczyć wpływ wprowadzonych w kraju restrykcji na spadek liczby zmarłych, odparł, że będzie to "ostatni wskaźnik", jaki się pojawi.

"Czas, jaki mija między zakażeniami a zgonami jest dłuższy" - dodał.

"Oczywiście doszło do spadku liczby zmarłych, ale najpierw zobaczymy zmniejszenie się liczby przypadków zakażeń, a potem dopiero zgonów" - powiedział włoski ekspert.

Pytano go też o to, czy byłby za wznowieniem rozgrywek piłkarskich. "Gdybym miał przedstawić opinię naukową, nie poparłbym tego" - podkreślił.

Rezza skomentował też dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która ogłosiła, że koronawirus jest 10 razy bardziej śmiertelny od sezonowej grypy.

"Nigdy nie miałem wątpliwości co do tego, że nie jest to grypa" sezonowa - podkreślił epidemiolog.

Z Rzymu Sylwia Wysocka