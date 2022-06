Włochy: Niemal wszyscy chcą oszczędzać energię, ale większość nie wyłączy klimatyzacji

93 procent Włochów deklaruje, że już zaczęli lub zamierzają podjąć kroki, by oszczędzać energię. Większość zastrzega zarazem, że gotowi są do poświęceń, ale nie do wyłączania klimatyzatorów latem i ogrzewania zimą. Te wyniki sondażu opublikowano w dniach upałów w dużej części Włoch.

Gdy we Włoszech utrzymują się upały, przypomina się słowa premiera Mario Draghiego, który w kwietniu w odniesieniu do procesu uniezależnienia od rosyjskiego gazu i wojny na Ukrainie powiedział: "Zastanówmy się, czy cenę gazu można wymienić za pokój. Co wolimy: pokój czy mieć spokojnie włączony klimatyzator przez całe lato?"

Sondaż przeprowadzony przez instytut badań rynkowych Ipsos w związku z kryzysem energetycznym wskazuje, że 31 procent mieszkańców Włoch gotowych jest zrezygnować z klimatyzacji w domu, a 44 procent deklaruje chęć obniżenia temperatury ogrzewania w zimowych miesiącach.

Większość osób woli oszczędzać ograniczając poruszanie się samochodem w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, by mniej płacić za drogie paliwo. Prawie dwie trzecie ankietowanych postanowiło, że następny samochód, jaki kupi, będzie hybrydowy lub elektryczny.

Najwięcej tych, którzy zmienili swoje postępowanie, by ograniczyć zużycie energii, mieszka w Bolonii. Jeśli chodzi o grupę wiekową, to ludzie z generacji 57-74 lata chcą oszczędzać energię przede wszystkim w trosce o środowisko.

Z Rzymu Sylwia Wysocka