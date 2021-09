Włochy: Niewielkie protesty na dworcach przeciwko wymogowi przepustek Covid-19

Wzmocnione patrole, niewielkie protesty - tak wygląda na stacjach kolejowych we Włoszech pierwszy dzień obowiązywania wymogu przepustek Covid-19 w pociągach dużych prędkości i Intercity. Tzw. Green Pass wymagany jest też w autobusach międzyregionalnych i samolotach.

Włoskie media informują w środę, że nie potwierdziły się publikowane w internecie zapowiedzi blokady dworców i pociągów przez przeciwników przepustek sanitarnych. We wtorek MSW ostrzegło, że będzie stosować zasadę zerowej tolerancji wobec organizatorów i uczestników nielegalnych protestów i aktów przemocy, które zakłócą funkcjonowanie kolei.

Na niektóre dworce w kraju przybyły niewielkie grupy protestujących. Niektórzy z nich wznosili okrzyki przeciwko żołnierzom i funkcjonariuszom sił porządkowych, których wzmocnione patrole pilnują stacji i wstępu na nie. Wpuszczane są osoby z biletami.

Przed dworcem w Turynie zatrzymano jednego agresywnego demonstranta. Przed główną stacją we Florencji antyszczepionkowcy zorganizowali wiec przeciwko, jak mówili, "dyktaturze sanitarnej".

Zwiększono też kontrolę lotnisk.

Również od środy we Włoszech obowiązuje wymóg posiadania przepustek Covid-19 przez pracowników szkół. Do niektórych placówek, gdzie trwają egzaminy poprawkowe i przygotowania do inauguracji roku szkolnego, nie wpuszczono nauczycieli bez takiego dokumentu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka