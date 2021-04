Włochy: Nowy dzienny rekord szczepień

347 tysięcy szczepień przeciwko Covid-19 wykonano w piątek we Włoszech - podał urząd komisarza do spraw epidemii. To nowy dzienny rekord. Do tej pory preparat otrzymało 14,6 miliona osób.

4,3 miliona osób jest już po dwóch dawkach szczepionki.

347 tysięcy szczepień jednego dnia to nadal mniej niż cel, jaki wyznaczyły włoskie władze na kwiecień, czyli do pół miliona dawek podawanych każdej doby.

Łącznie w skali kraju wykorzystano ponad 84 proc. z 17 milionów dawek dostarczonych z różnych firm.

"Jedną z możliwości będzie podanie w 2022 roku trzeciej dawki przeciwko wariantom koronawirusa" - powiedział dyrektor departamentu ds. prewencji w Ministerstwie Zdrowia Gianni Rezza.