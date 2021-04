Włochy: Nowy dzienny rekord szczepień: 380 tys., sytuacja epidemiczna poprawia się

380 tysięcy szczepień przeciwko Covid-19 - to nowy dzienny rekord zanotowany w czwartek we Włoszech. Poinformował o nim komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. Instytut Służby Zdrowia ogłosił, że w wielu regionach sytuacja poprawia się.

Poprzedni rekord liczby szczepień padł 16 kwietnia i wynosił 372 tysiące.

Tym samym coraz bliżej jest do wyznaczonego przez władze na koniec kwietnia celu, czyli ponad 400 tysięcy szczepień dziennie.

Do tej pory w kraju preparat otrzymało ponad 16,8 miliona osób, w tym prawie 5 milionów dwie dawki.

Ostatniej doby na Covid-19 zmarły 342 osoby, zanotowano 14 761 następnych zakażeń koronawirusem - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Wykonano w tym czasie 315 tysięcy testów.

Bilans zmarłych wzrósł do 118 699 i jest najwyższy w UE.

Dotychczas wykryto około 3,9 miliona przypadków zakażeń. Wyleczonych jest ponad 3,3 mln osób.

Liczba chorych na intensywnej terapii spadła poniżej 3 tysięcy.

Według krajowego Instytutu Służby Zdrowia w 12 z 20 regionów liczba zajętych łóżek na intensywnej terapii nadal przekracza poziom krytyczny. Przed tym tygodniem taka sytuacja była w 14 regionach, co oznacza nieznaczną poprawę. Wskaźnik zakaźności koronawirusa spadł w ciągu ostatniego tygodnia z 0,85 do 0,81.

Prezes Instytutu Silvio Brusaferro, przedstawiając najnowsze dane, ogłosił, że 75 procent osób nie ma objawów lub ma ich niewiele.

W poniedziałek w związku z poprawą sytuacji dojdzie do zmian na pandemicznej mapie Włoch. Większość regionów zostanie ogłoszonych żółtą strefą złagodzonych restrykcji. Według informacji napływających z resortu zdrowia tylko Sardynia pozostanie czerwoną strefą.

Z Rzymu Sylwia Wysocka