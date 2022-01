Włochy: Nowy rekord: 686 tysięcy szczepień przeciw Covid-17 w jednym dniu

Ponad 686 tysięcy szczepień przeciw Covid-19 wykonano we wtorek we Włoszech - o tym nowym dziennym rekordzie poinformował urząd nadzwyczajnego komisarza do spraw pandemii. Włochy są jednym z krajów o najwyższym wskaźniku zaszczepionych.

Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło jednego dnia około 77 tysięcy osób, w większości dzieci. Mniej niż jedną trzecią w tej grupie stanowią osoby w wieku ponad 50 lat, wobec których rząd wprowadził obowiązek szczepień.

Po dwóch dawkach jest ponad 86 procent ludności kraju, a trzecią dawkę przyjęło 24 mln osób, czyli 61 procent tych, którzy kwalifikują się do takiego szczepienia.

Prasa informuje w środę, że ministerstwo oświaty rozważa możliwość prowadzenia szczepień w gmachach szkół podstawowych i gimnazjach, by ułatwić i przyspieszyć obecną kampanię w okresie wysokiego wzrostu liczby zakażeń i szerzenia się wariantu Omikron. Ich organizację zorganizowano by na wzór regionu Apulia, gdzie już powstała sieć kilkudziesięciu placówek, w których szczepienia będą się odbywać.

"Punkty szczepień w szkołach nie są nie do pomyślenia" - powiedział minister oświaty Patrizio Bianchi.