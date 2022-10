Włochy: Nowy szef Izby Deputowanych: trzeba uważać z sankcjami, bo mogą być jak bumerang

Nowy szef włoskiej Izby Deputowanych Lorenzo Fontana z prawicowej Ligi wyraził we wtorek opinię, że "należy uważać z sankcjami" wobec Rosji, bo mogą być jak bumerang. "W Rosji byli przygotowani (na sankcje) od dawna, my w Europie nie" - stwierdził w telewizji RAI.

W wywiadzie dla programu "Porta a Porta" Fontana podkreślił: "Na początku powiedziałem, że sankcje są doskonałym sposobem, by prowadzić wojnę bez użycia broni, a zatem Europa postąpiła bardzo dobrze".

"Ale trzeba uważać, bo przez kontrsankcje, które nakłada na nas Rosja, my możemy ulec pierwsi, przed nimi, bo nasza ludność jest mniej niż rosyjska przyzwyczajona do cierpienia" - oświadczył przewodniczący Izby Deputowanych z bloku centroprawicy, która wygrała wrześniowe wybory parlamentarne.

Jak dodał, "należy uważać z sankcjami, bo mogą one stać się bumerangiem, a my możemy popaść w wielkie trudności".

"Jest kwestia zboża, która może doprowadzić do wielkiego głodu i fali migracyjnej z Afryki i Bliskiego Wschodu. To może być broń wykorzystana przez Putina, by pokonać Europę" - ocenił polityk prawicowej Ligi, który po nielegalnej rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 roku sprzeciwiał się sankcjom na Moskwę.

Z Rzymu Sylwia Wysocka